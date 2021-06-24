الامارات | منصور بن محمد يحقق حلم لاعب غامبي من أصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يحقق حلم لاعب غامبي من أصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحقوق أصحاب الهمم، بتقديم الدعم إلى الرياضي الغامبي مالانغ تامبا، أحد الرياضيين من أصحاب الهمم، وذلك لتمكينه من تحقيق حلمه بالحصول على كل التجهيزات من معدات السباق للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو، ويسهم هذا الدعم في تحسين المستوى الفني للاعب الذي يشارك في سباق الكراسي المتحركة 100 م، و400 م، و800 م بالأولمبياد.

يذكر أن النسخة الـ11 من بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة - كأس العالم دبي 2021، تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في نادي دبي لأصحاب الهمم، وتختتم اليوم، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة، يمثلون 62 دولة، ويتنافسون على ألقاب الحدث العالمي، الذي يعد الفرصة الأخيرة للأبطال لحجز مقاعدهم في بارالمبية طوكيو.

ويأتي هذا الدعم ليؤكد الدور الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات لدعم جميع المحتاجين في كل مكان، لاسيما لفئة أصحاب الهمم، وحرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على دعم ومساندة أصحاب الهمم، وتسهيل مهمتهم لتحقيق أهدافهم. ويؤكد هذا الأمر على مكانة دبي، كونها مركزاً أساسياً لدعم رياضة أصحاب الهمم، من خلال استضافة بطولات عالمية كبرى لأصحاب الهمم على مدار العام في مختلف الألعاب، وتوفير البنية التحتية والمنشآت الحديثة التي تناسب احتياجات أصحاب الهمم، وهو ما انعكس إيجاباً على «فرسان الإرادة» من نجوم المنتخب، حيث تأهل اثنان من لاعبي نادي دبي لأصحاب الهمم إلى «بارالمبية طوكيو»، هما محمد خميس الذي يشارك في رفعات القوة، وعائشة المهيري أول إماراتية تتأهل إلى الأولمبياد في منافسات الرماية.

من ناحيته، ثمّن رئيس اللجنة البارالمبية الغامبية الموجود حالياً في بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة، سليمان كولي، «مكرمة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، التي جاءت في وقتها لتسعد اللاعب، خصوصاً أنه يتأهب لخوض التحدي البارالمبي بطوكيو». وأضاف في تصريح صحافي: «مكرمة سموه تعد قوة دفع له من أجل حصد نتيجة إيجابية في طوكيو».

وأشاد رئيس اللجنة البارالمبية الغامبية بالدور الذي يقوم به نادي دبي لأصحاب الهمم، الذي ظل يفتح أبوابه لأصحاب الهمم في العالم من أجل تطوير اللاعبين، والإسهام في دفع عجلتهم إلى الأمام، لرسم صورة طيبة عن رياضة أصحاب الهمم في بلادهم.

وأشاد ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية، وماجد العصيمي، المدير التنفيذي للنادي مدير الحدث، بمكرمة سمو الشيخ منصور بن محمد، وأكدا أنها ليست غريبة على سموه، الذي ظل يساند ويدعم أصحاب الهمم ليحققوا طموحاتهم.

• المكرمة ستساعد تامبا على تحسين مستواه الفني للمشاركة في سباق الكراسي المتحركة ضمن فئات 100 م، و400 م، و800 م بالأولمبياد.

• الدعم يؤكد الدور الإنساني الذي تقدمه الإمارات لدعم أصحاب الهمم.

«دولية فزاع لرفعات القوة» تصل محطتها الختامية اليوم

تختتم بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، اليوم، النسخة 11 من بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة (كأس العالم دبي2021)، وذلك من خلال مسابقة «تحدي المختلط» رجال ونساء. ولم يتوقف مشهد تحطيم الأرقام القياسية في البطولة، إذ حققت الروسية فيرا موراتوفا الرقم العالمي وذهبية وزن 79 كلغ، بينما حصلت على الفضية الصينية شونج، فيما كان المركز الثالث من نصيب الأوكرانية ناتاليا أولانيك.

وفي وزن 50 كلغ، فازت المصرية رحاب أحمد بالذهبية، وعادت الفضية إلى الصينية دان هو، تلتها في المركز الثالث الروسية أنستازيا. وفي مسابقة 55 كلغ ناشئات، حصلت النيجيرية أنون مارك على الذهبية.

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