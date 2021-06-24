اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارت اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كوبا أميركا

بوليفيا - أوروغواي 01:00

كأس العرب

فلسطين - جزر القمر 21:00

كأس العرب للشباب

جزر القمر - السنغال 18:00

أوزبكستان - تونس 18:00

اليمن - 21:00

لبنان - العراق 21:00

الدوري البرازيلي

سييارا - مينيرو 02:00

كورينثيانز - ريسيفه 02:00

شابيكوينسي - إنترناسيونال 02:00

الدوري المغربي

الرجاء - الجديدي 22:15

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