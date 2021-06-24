الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كوبا أميركا
بوليفيا - أوروغواي 01:00
كأس العرب
فلسطين - جزر القمر 21:00
كأس العرب للشباب
جزر القمر - السنغال 18:00
أوزبكستان - تونس 18:00
اليمن - السعودية 21:00
لبنان - العراق 21:00
الدوري البرازيلي
سييارا - مينيرو 02:00
كورينثيانز - ريسيفه 02:00
شابيكوينسي - إنترناسيونال 02:00
الدوري المغربي
الرجاء - الجديدي 22:15
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