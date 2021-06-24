شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بيراميدز لمباراة الإياب أمام الرجاء المغربي في الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة اللاعبين المسافرين إلى المغرب ظهر الخميس استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إطار مباريات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء في التاسعة من مساء الأحد بتوقيت القاهرة على مركب محمد الخامس بكازبلانكا في إياب نصف النهائي، لحسم بطاقة التأهل بعدما انتهى لقاء الذهاب بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وضمت القائمة ٢٢ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

ويخوض الفريق مرانه الأخير في العاشرة والنصف صباح الخميس بملعب الدفاع الجوي قبل التوجه لمطار القاهرة لاستقلال الطائرة الخاصة التي وفرتها إدارة النادي للبعثة على أن تغادر في الثانية ظهر مباشرة نحو كازبلانكا.