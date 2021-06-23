شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جميع مباريات دور الـ16 في يورو 2020 «أبرزها ألمانيا ضد إنجلترا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اُسدل الستار على منافسات الدور الأول من منافسات يورو 2020.

وتحددت المنتخبات الستة عشر التي بلغت ثمن النهائي، بعد تأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الست فضلاً عن أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

وإليكم مواجهات دور الـ 16 ليورو 2020

بلجيكا × البرتغال

إيطاليا × النمسا

فرنسا × سويسرا

إسبانيا × كرواتيا

إنجلترا × ألمانيا

هولندا × التشيك

ويلز × الدنمارك

السويد × أوكرانيا