شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعاقد مع مدرب برشلونة السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن تعيين الإسباني أوليفير روي مديراً فنياً للفريق الأول لكرة اليد.

ويمتلك أوليفير روي سيرة ذاتية مميزة في القارة الأوروبية، وسبق له العمل مدربا مساعدا في صفوف برشلونة لعدة مواسم.

وينتظر الفارس الأبيض مهمة قارية صعبة حيث من المفترض أن يخوض منافسات بطولتي كأس الكؤوس والسوبر الإفريقي.

كان الزمالك قدم موسما جيدا تحت قيادة المدرب حسين زكي الذي حقق بطولة الدوري المحلي ووصافة كأس مصر.