رصيد أسكتلندا هدف بعد 25 عاما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني للمنتخب الأسكتلندي لكرة القدم ستيف كلارك إنه يشعر بالفخر، رغم الخروج من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا (يورو 2020)، وهي أول نهائيات لبطولة كبيرة تشارك فيها أسكتلندا خلال 23 عاما.

وودع المنتخب الأسكتلندي البطولة بعدما خسر أمام نظيره الكرواتي 1 / 3 أمس الأول في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات دور المجموعات.

وكان هدف ماكجريجور هو الأول للمنتخب الأسكتلندي في البطولة الأوروبية، منذ هدف ألي ماكويست في شباك سويسرا قبل 25 عاما وتحديدا في 18 يونيو 1996.

وقال كلارك إنه يعتقد أن التفاوت في الخبرة بالبطولة الأوروبية بين المنتخبين، كان عاملا حاسما في خروج أسكتلندا من دور المجموعات.

وبعد أن جمع كل منهما نقطة واحدة خلال أول جولتين، كان كل من المنتخبين الأسكتلندي والكرواتي بحاجة إلى الفوز لحسم التأهل إلى دور الـ16.

وتقدم المنتخب الكرواتي بهدف نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 17 وتعادل كالوم ماكجريجور للمنتخب الأسكتلندي في الدقيقة 42، وأضاف المنتخب الكرواتي هدفين عن طريق لوكا مودريتش (62) وإيفان بيرسيتش (77).

ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام المنتخب التشيكي، الذي خسر أمام نظيره الإنجليزي 0/ 1، بينما تجمد رصيد المنتخب الأسكتلندي عند نقطة وودع البطولة.

وقال كلارك «أنا فخور باللاعبين، وبحقيقة أنهم نجحوا في الوصول إلى النهائيات للمرة الأولى خلال 23 عاما، هذا كان شيئا مهما لأسكتلندا وكذلك لهذه المجموعة من اللاعبين».