كلينسمان: لوف مدرب لامع ورجل متواضع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثنى المدير الفني السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم يورجن كلينسمان على مساعده السابق والمدير الفني الحالي للمانشافت، يواخيم لوف واصفا إياه بأنه «مدرب لامع لكنه رجل متواضع».

وكتب كلينسمان في مقاله لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس»لديه الكثير ليفخر به أيضا. ليس فقط قيادتنا للتتويج بلقب كأس العالم 2014، وإنما أيضا 15 عاما من العمل الاستراتيجي اللامع».

وأضاف «بشكل عام، سيكون عالقا في الذاكرة مع فترة شهدت الكثير من الفرح لجماهير كرة القدم الألمانية والكثير من الإيجابية حول المنتخب. لكن الشيء الأكثر أهمية، هو أنه رجل رائع ومخلص وجدير بالثقة ودائما ما كان مصدرا للبهجة».

وكان يواخيم لوف مدربا مساعدا لكلينسمان في المنتخب خلال كأس العالم 2006، وبعدها تولى منصب المدير الفني خلفا له، وسيرحل عن المنصب بنهاية مشوار المنتخب في كأس الأمم الأوروبية الحالية.

وواجه المنتخب الألماني نظيره المجري أمس في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات دور المجموعات في يورو 2020 بعد أن استهل مشواره في البطولة بالهزيمة أمام المنتخب الفرنسي 0/ 1 ثم تغلب على المنتخب البرتغالي حامل اللقب 4 / 2 في الجولة الثانية.

وقال كلينسمان بشأن نهاية مشوار لوف في تدريب المنتخب الألماني «ستكون نهاية حقبة مذهلة عندما يرحل عن تدريب المنتخب عقب يورو 2020، وأنا سعيد حقا بأنه مقبل على مرحلة تالية من حياته».

وأضاف «سيبلي بلاء حسنا في التحدي المقبل له، أيا كان، أنا أثق في ذلك».

وتابع «لكن قبل ذلك، أرغب في أن تكتب له نهاية جيدة لمشواره مع المنتخب عبر البطولة الأوروبية الحالية، كي يظهر للجميع أنه مدرب رائع. هو يستحق ذلك كثيرا».