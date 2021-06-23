قائد هولندا يرتدي شارة «حب واحد»

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وقال فاينالدوم في بيان أمس «نحن ضد كل أشكال الإقصاء والتمييز.
نأمل من خلال هذه الطريقة أن ندعم كل من يشعر بالتمييز ضده في أي مكان في العالم».
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أعلن أمس الأول رفضه لخطط مدينة ميونخ الألمانية لإضاءة استاد (أليانز أرينا) بألوان قوس قزح خلال مباراة المنتخبين الألماني والمجري التي احتضنها الاستاد أمس في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات دور المجموعات في يورو 2020.
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