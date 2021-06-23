ماينز يمدد عقد آدم تشالاي

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وقال مدير الكرة بماينز، كريستيان هايدل «آدم يشكل ركيزة مهمة للفريق وقد لعب دورا كبيرا في تقديم عروض قوية خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.
وهو على الملعب، مقاتل ومنافس لا تسر مواجهته، وفي غرفة الملابس أيضا، يشكل شخصا مهما يعتمد عليه خاصة من جانب اللاعبين الشبان».
ويقود تشالاي (33 عاما) حاليا المنتخب المجري في يورو 2020.
وكان تشالاي قد واجه بداية صعبة في الموسم الماضي، حيث أوقف بقرار من المدير الفني أخيم بيرلورزر في سبتمبر. لكن زملاءه بالفريق اعترضوا على إيقافه، وعاد للمشاركة ليقدم دورا بارزا في عروض قوية لماينز تحت قيادة بو سفنسون خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، ليبتعد الفريق عن خطر الهبوط.
ولعب تشالاي لماينز بين عامي 2010 و2013 ثم عاد إليه مجددا في عام 2019.
وخاض 132 مباراة رسمية مع الفريق سجل خلالها 27 هدفا.
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