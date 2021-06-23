شكرا لقرائتكم خبر الياباني أسانو ينضم لبوخوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي بوخوم الصاعد لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) أمس أنه تعاقد مع مهاجم شتوتجارت السابق، الياباني تاكوما أسانو.

وانضم أسانو (26 عاما) إلى بوخوم في صفقة انتقال حر قادما من بارتيزان بلجراد الصربي، وقد وقع عقدا يستمر حتى عام 2024.

وقال مدير الكرة بنادي بوخوم سيبستيان تشيندزيلورز «أسانو يتمتع بخبرة دولية ودراية بالبوندسليجا وكرة القدم الألمانية. يحظى بالمرونة في الهجوم وتهديد مرمى المنافس».

وشارك أسانو في 28 مباراة لفريقي شتوتجارت وهانوفر في البوندسليجا، وخاض 24 مباراة مع المنتخب الياباني سجل خلالها 5 أهداف.

كما عاد حارس المرمى مايكل إيسر إلى بوخوم قادما من هانوفر في صفقة انتقال حر.