الياباني أسانو ينضم لبوخوم

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وانضم أسانو (26 عاما) إلى بوخوم في صفقة انتقال حر قادما من بارتيزان بلجراد الصربي، وقد وقع عقدا يستمر حتى عام 2024.
وقال مدير الكرة بنادي بوخوم سيبستيان تشيندزيلورز «أسانو يتمتع بخبرة دولية ودراية بالبوندسليجا وكرة القدم الألمانية. يحظى بالمرونة في الهجوم وتهديد مرمى المنافس».
وشارك أسانو في 28 مباراة لفريقي شتوتجارت وهانوفر في البوندسليجا، وخاض 24 مباراة مع المنتخب الياباني سجل خلالها 5 أهداف.
كما عاد حارس المرمى مايكل إيسر إلى بوخوم قادما من هانوفر في صفقة انتقال حر.
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