ساكا يخطف رضا ساوثجيت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى المدير الفني للمنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت رضاه إزاء ما قدمه الفريق في المباراة التي انتهت بالفوز على نظيره التشيكي 1 / 0 أمس الأول في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات بأمم أوروبا (يورو 2020)، وأثنى على لاعب الوسط بوكايو ساكا.

وحسم رحيم سترلينج المباراة بهدفه في الدقيقة 12، ليؤمن المنتخب الإنجليزي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد التشيكي عند 4 نقاط، وتأهل ضمن أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث بالمجموعات الست.

وسيظل المنتخب الإنجليزي في العاصمة البريطانية لندن، حيث يستضيف في دور الـ16 صاحب المركز الثاني بالمجموعة السادسة.

وأثنى ساوثجيت على أداء ساكا، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، قائلا «إنه معجب للغاية بما قدمه».

من جنانبه، قال ساكا «المدرب أبلغني بالتعبير عن نفسي ي المباراة، وأكد أنه كان من المهم أن يضمن المنتخب البقاء في ويمبلي. نتمتع بثقة كبيرة باللعب في ويمبلي، والجماهير تشكل لاعبا إضافيا بالنسبة لنا».