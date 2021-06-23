الأهلي والترجي بدون جماهير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد أن مباراة الأهلي والترجي التونسي المقرر لها السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ستكون بدون جمهور.

وقال مجاهد في تصريحات تليفزيونية في ساعة مبكرة من صباح أمس «إن اجتماعا أمنيا عقد بحضور ممثل عن النادي الأهلي، وممثل عن وزارة الصحة المصرية وتم إخطار مسؤولي الأهلي بأن المباراة ستقام بحضور عدد قليل من مجلس إدارة الناديين الأهلي والترجي».

وأضاف «إنه إذا كرر الأهلي المحاولة وطلب حضور الجماهير بخطاب رسمي آخر سنقوم بدورنا بمخاطبة الجهات الأمنية، ولكن ما لدينا الآن وأخطرنا به مسؤولي الأهلي هو أن المباراة ستقام بدون جمهور».