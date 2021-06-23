الأهلي والترجي بدون جماهير

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وقال مجاهد في تصريحات تليفزيونية في ساعة مبكرة من صباح أمس «إن اجتماعا أمنيا عقد بحضور ممثل عن النادي الأهلي، وممثل عن وزارة الصحة المصرية وتم إخطار مسؤولي الأهلي بأن المباراة ستقام بحضور عدد قليل من مجلس إدارة الناديين الأهلي والترجي».
وأضاف «إنه إذا كرر الأهلي المحاولة وطلب حضور الجماهير بخطاب رسمي آخر سنقوم بدورنا بمخاطبة الجهات الأمنية، ولكن ما لدينا الآن وأخطرنا به مسؤولي الأهلي هو أن المباراة ستقام بدون جمهور».
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