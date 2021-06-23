شكرا لقرائتكم خبر بواقع فريق كل موسم.. 37 لاعبا في النصر خلال 3 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل النصر رقما قياسيا في تعاقداته خلال 3 مواسم بعد أن وصل عدد صفقاته المبرمة مع لاعبين محليين وأجانب إلى 37 لاعبا بواقع فريق يضم أكثر 12 لاعبا كل موسم، وذلك قبل أن تكتمل تعاقدات الموسم الحالي، حيث أعلن النادي عن صفقتين جديدتين متمثلتين في أبوبكر فينسنت، وأندرسون تاليسكا، فيما قرر استعادة محترفه الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف بعد أن أعاره إلى شباب أهلي دبي الموسم الماضي قبل أن يخوض معه أي مباراة.

كما جلس على كرسي رئاسة مجلس إدارة النادي خلال المواسم الثلاثة الماضية، ثلاثة رؤساء قبل أن يتسلم مسلي آل معمر المهمة؛ ليبقى الرئيس الرابع لمجلس إدارة النادي خلال ثلاث سنوات وال 16 في تاريخ الرؤساء الذين مروا على النادي.

وتلى الرئيس رقم 12 في تاريخ النادي الأمير فيصل بن تركي، وهو خارج المواسم الثلاثة المعينة، كل من سلمان المالك (رقم 13 ) في موسم 2017 / 2018 ، وسعود السويلم

( 14) موسم 2018 / 2019 ، وصفوان السويكت (15) موسمي 2019 / 2020 و 2020 / 2021 .

إضافة إلى أن النصر استعان أيضا بأربعة مدربين خلال هذه الفترة فما هي المحصلة؟

3 كؤوس محلية

حصل النصر خلال فترة المواسم الثلاثة الماضية على ثلاث بطولات محلية، حيث توج في عهد إدارة سعود السويلم عام 2019 بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وخلال فترة رئاسة صفوان السويكت لمجلس الإدارة، توج الفريق بكأس السوبر السعودي مرتين على التوالي، الأولى مع المدرب روي فيتوريا موسم 2019 / 2020 .

والثانية مع المدرب ألين هورفات موسم 2020 / 2021 .

النصر في المواسم الثلاثة الماضية

17 لاعبا أجنبيا

17 لاعبا محليا

3 مواليد

4 مدربين

4 إدارات

تعاقداته الأجنبية في 3 مواسم

المغربي عبدالرزاق حمدالله

المغربي نورالدين أمرابط

البرازيلي بيتروس ماتيوس

البرازيلي جوليانو دي باولا

البرازيلي مايكون بيريرا

النيجيري أحمد موسى

الأسترالي برادلي جونز جونز

البيروفي كريستيان راموس

الكوري الجنوبي كيم جين سو

الأرجنتيني بيتي مارتينيز

البرازيلي أندرسون تاليسكا

الكاميروني فينسنت أبوبكر

الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف

تعاقداته مع محليين في 3 مواسم

‏عبدالرحمن العبيد

‏عبدالفتاح عسيري

‏عبدالمجيد الصليهم

‏عبدالله الشنقيطي

‏أسامة الخلف

‏عبدالعزيز العلاوي

‏علي الحسن

‏خالد الغنام

‏‏سلطان العنزي

‏رائد الغامدي

‏عبدالله العويشر

‏صالح آل عباس

‏عبدالله آل سالم

‏عبدالله الخيبري

علي لاجامي

تعاقداته مع لاعبين مواليد

أمين بخاري

‏عبدالفتاح آدم

‏مختار علي