فرنسا تجهز المولد وحجازي لأولمبياد طوكيو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​بدأت إدارة نادي الاتحاد رحلة بحث جديدة عن شريك يتعهد بتصميم منتجات رياضية تخص الفريق الأول لكرة القدم، وفرق الألعاب المختلفة بالنادي للموسم المقبل.

وفي الموسم الماضي، كانت إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي قد تعاقدت مع شركة تميم لتصميم وتوريد أطقم رياضية خاصة للفريق الأول، إلا أنها لم تنل استحسان الجميع، كما فشلت في عمليات التسويق أو البيع للجماهير بسبب سوء التصاميم وتدني الجودة.

ويعاني الاتحاد من عدم الاستقرار والاستمرار مع شريك واحد ليصمم له منتجاته خاصة خلال العقد الأخير، حيث أصبح تغيير الشركات الموردة أو المصنعة أمرا اعتياديا وعادة سنوية.

على صعيد آخر، غادر المدافع زياد المولد إلى فرنسا لبدء برنامج لياقي مكثف بعدما أنهى الفترة الأولى من برنامجه في مقر النادي، حيث أن الفترة الثانية ستتجاوز مدة 20 يوما؛ ليكون بعدها قد أتم جاهزيته 100%.

من جهة أخرى انضم نجم الفريق أحمد حجازي إلى قائمة لاعبي منتخب بلده مصر استعدادا للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، بعد أن أعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد عن اختياره للقائمة.

وسيغادر حجازي إلى معسكر المنتخب المصري في منتصف يوليو المقبل، وبعد الفراغ منها سيلتحق بالاتحاد في بداية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جولته الأولى.