أمير الشرقية يستقبل فريق المملكة النسائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بمقر الإمارة أمس فريق (المملكة النسائي)، مشيدا بتطور الرياضة النسائية في المملكة خلال الفترة الماضية، حيث ازدادت مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية بفضل الدعم الذي تحقق للمرأة من قيادة المملكة في جميع المجالات ومن بينها المجال الرياضي، مبينا أن ممارسة الرياضة سواء للرجال أو النساء لها أهمية كبرى لبناء مجتمع صحي، فيجب دعم جميع أنواع الرياضات وترغيب المجتمع في ممارستها.

وأعرب أمير الشرقية عن سعادته بما تحقق من إنجازات، متطلعا لنتائج أفضل من خلال التركيز على دعم الفرق الناشئة وتمكينها لرفع اسم الوطن عاليا في المحافل الدولية المختلفة.

بدورها أوضحت مؤسسة وكابتن فريق المملكة منيرة الحمدان، أن الفريق النسائي يضم حاليا 35 لاعبة، مشيرة إلى أن الفريق بدأ اللعب عام 2018 وحصل على المركز الأول 4 مرات والمركزين الثاني والثالث مرة واحدة، وحصل على 7 جوائز فردية، تضمنت 3 مرات أفضل حارس، ومرتين أفضل لاعب، ومرتين هداف البطولة، كما حصل

على المركز الأول في بطولة خارجية في مملكة البحرين.

من جانبه نوه مدرب الفريق عبدالعزيز العلوني، بدعم أمير المنطقة للأنشطة الرياضية والفرق الناشئة في المنطقة.