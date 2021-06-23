شكرا لقرائتكم خبر أمير الشرقية يستقبل فريق المملكة النسائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعرب أمير الشرقية عن سعادته بما تحقق من إنجازات، متطلعا لنتائج أفضل من خلال التركيز على دعم الفرق الناشئة وتمكينها لرفع اسم الوطن عاليا في المحافل الدولية المختلفة.
بدورها أوضحت مؤسسة وكابتن فريق المملكة منيرة الحمدان، أن الفريق النسائي يضم حاليا 35 لاعبة، مشيرة إلى أن الفريق بدأ اللعب عام 2018 وحصل على المركز الأول 4 مرات والمركزين الثاني والثالث مرة واحدة، وحصل على 7 جوائز فردية، تضمنت 3 مرات أفضل حارس، ومرتين أفضل لاعب، ومرتين هداف البطولة، كما حصل
على المركز الأول في بطولة خارجية في مملكة البحرين.
من جانبه نوه مدرب الفريق عبدالعزيز العلوني، بدعم أمير المنطقة للأنشطة الرياضية والفرق الناشئة في المنطقة.
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