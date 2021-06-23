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أمير الشرقية يستقبل فريق المملكة النسائي

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- بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بمقر الإمارة أمس فريق (المملكة النسائي)، مشيدا بتطور النسائية في المملكة خلال الفترة الماضية، حيث ازدادت مشاركة المرأة في الأنشطة بفضل الدعم الذي تحقق للمرأة من قيادة المملكة في جميع المجالات ومن بينها المجال الرياضي، مبينا أن ممارسة الرياضة سواء للرجال أو النساء لها أهمية كبرى لبناء مجتمع صحي، فيجب دعم جميع أنواع الرياضات وترغيب المجتمع في ممارستها.

وأعرب أمير الشرقية عن سعادته بما تحقق من إنجازات، متطلعا لنتائج أفضل من خلال التركيز على دعم الفرق الناشئة وتمكينها لرفع اسم الوطن عاليا في المحافل الدولية المختلفة.

بدورها أوضحت مؤسسة وكابتن فريق المملكة منيرة الحمدان، أن الفريق النسائي يضم حاليا 35 لاعبة، مشيرة إلى أن الفريق بدأ اللعب عام 2018 وحصل على المركز الأول 4 مرات والمركزين الثاني والثالث مرة واحدة، وحصل على 7 جوائز فردية، تضمنت 3 مرات أفضل حارس، ومرتين أفضل لاعب، ومرتين هداف البطولة، كما حصل

على المركز الأول في بطولة خارجية في مملكة البحرين.

من جانبه نوه مدرب الفريق عبدالعزيز العلوني، بدعم أمير المنطقة للأنشطة الرياضية والفرق الناشئة في المنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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