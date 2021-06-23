آل الشيخ يتكفل بإضاءة جوهرة الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تكفل رئيس هيئة الترفيه، الرئيس الشرفي لنادي الهلال السوداني تركي آل الشيخ، بتكاليف إعادة تأهيل إضاءة ملعب الهلال (الجوهرة الزرقاء).

وكتب نادي الهلال عبر صفحته الرسمية في فيس بوك «زف الرئيس الفخري لنادي الهلال البشرى للجماهير، بإسداله الستار على أزمة الإضاءة، وذلك بتوقيع العقود مع الشركة الإسبانية المكلفة بالعمل وشروعها مباشرة في التنفيذ، قبل انطلاقة مسابقة دوري أبطال أفريقيا».

وأضاف النادي «تبلغ تكلفة المشروع مليونا و100 ألف دولار، تكفل بها تركي آل الشيخ. وبذلك يكون الرئيس الفخري، قد أنهى معاناة جماهير ولاعبي الهلال، التي استمرت لفترة طويلة، واعدا أنصار الفريق باستمرار المفاجآت السارة في عدد من الملفات».