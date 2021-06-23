شكرا لقرائتكم خبر عن هدف كوميدي من الحارس يدخله التاريخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل مارتين دوبرافكا حارس مرمى سلوفاكيا، هدفاً بالخطأ في مرماه وبطريقة كوميدية في الدقيقة 30 خلال مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا ضمن منافسات المجموعة الخامسة لبطولة «يورو 2020»، لكنه دخل التاريخ بفضل ذلك.

وسدد لاعب إسبانيا سارابيا كرة أصابت بالعارضة وأثناء محاولة دوبرافكا إبعاد الكرة اصطدمت بيده على طريقة كرة الطائرة، لتسكن الشباك.

وكان الحارس نفسه هو بطل بداية المباراة عندما تصدى لركلة جزاء سددها ألفارو موراتا في الدقيقة 12، ليصبح أول حارس مرمى في تاريخ بطولة كأس الأمم الأوروبية أو كأس العالم، يتصدى لركلة جزاء ثم يسجل هدفاً في مرماه في نفس المباراة.

كما تعد ركلة الجزاء التي أبعدها ألفارو موراتا، الثانية التي تهدرها إسبانيا في البطولة بعد الأولى التي أهدرها جيرارد مورينو أمام بولندا، لتهدر إسبانيا آخر 5 ركلات جزاء احتسبت لها في كل المسابقات، كما أصبحت أول من يهدر ركلتين في نسخة واحدة منذ أن فعلتها هولندا في «يورو 2000».