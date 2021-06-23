«عايزة عريس».. «أناستيشا مشجعة روسية» تبحث عن عريس في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»

الشارقة - اميمة ياسر - في واقعة غريبة، قامت مشجعة روسية تدعى أناستيشا ليوبيموفا برفع لافتة تطلب فيها عريس قائلة "looking for husband" وذلك قبل انطلاق مباراة السويد وسلوفاكيا التي انتهت بفوز الأول بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وقامت أناستيشا ليوبيموفا برفع اللافتة في شوارع مدينة سان بطرسبرج بالإضافة الى مدرجات ملعب المباراة بحثاً عن عريس وهو الأمر الذي ساهم في اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع مطلب الفتاة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وتشير صور الفتاة الروسية عبر موقع "انستجرام" قيمها بالتقاط صور كعارضات الأزياء في العالم حيث وضح تأثر بعالم الموضة وهو ما جعل بعض الشباب في روسيا يرون أنها تريد زيادة عدد المتابعين لها على مواقع التواصل الاجتماعي.