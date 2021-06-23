بطولة إيطاليا: الأرجنتيني غونساليس إلى فيورنتينا

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روما: انتقل المهاجم الأرجنتيني الدولي نيكولاس غونساليس إلى فيورنتينا الإيطالي، بعد ثلاث سنوات أمضاها مع نادي شتوتغارت الألماني.

ويمكن للاعب البالغ 23 عامًا شغل مركز رأس الحربة والجناح الأيسر، وهو يخوض راهنًا بطولة كوبا أميركا حيث ضمنت بلاده التأهل إلى ربع النهائي وسجّل هدفين حتى الآن.

وقال النادي الإيطالي الأربعاء في بيان "وقّع عقدًا يربطه مع النادي لخمس سنوات".

وبحسب الصحف الألمانية والإيطالية، أنفق "فيولا" 23 مليون يورو (زائد 4 ملايين مكافآت محتملة) لضم اللاعب الذي بدأ مسيرته مع أرخنتينوس جونيورز.

وعانى اللاعب من الاصابات العضلية في موسمه الأخير، فخاض مباراة يتيمة بين شباط/فبراير وأيار/مايو، بعد أن استهل الموسم مسجلا 6 أهداف، وأنهى الموسم برصيد 15 مباراة فقط. وفي الموسم الذي سبقه، سجل 14 هدفًا في الدرجة الثانية، مساهمًا في عودة فريقه إلى البوندسليغا.