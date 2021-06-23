فريق هارليم غلوبتروترز يطالب بالانضمام إلى البطولة المُغلقة

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





نيويورك: قدّم فريق "هارليم غلوبتروترز" الاستعراضي الشهير في كرة السلة طلبًا إلى مفوض رابطة الدوري الأميركي للمحترفين "أن بي ايه" آدم سيلفر للانضمام الى البطولة المغلقة.

في رسالة وصلت إلى سيلفر، دعا الفريق رابطة الدوري إلى مكافأته وضمه الى الدوري، نظرًا لمساهمته في نشر كرة السلة في جميع أنحاء العالم.

وقال جيف مون المدير العام للفريق في بيان "كمنظمة يرتبط تاريخها الطويل بشكل وثيق مع تاريخ الـ أن بي ايه، يبحث هارليم غلوبتروترز عن مقعد طال انتظاره".

توسيع البطولة

وتابع "لعب لاعبونا دورًا أساسيًا في تكامل الدوري منذ العام 1949. كنا فخورين جدًا عندما ضمت فرق الدوري لاعبينا...الآن وبعد سنوات من جذب أفضل اللاعبين السود، حان الوقت لتقدّر الرابطة مساهمتنا في اللعبة".

وأردف "في وقت تفكّر الرابطة في توسيع البطولة، حان الوقت لذلك. فريق هارليم غلوبتروترز جاهز للمفاوضة كي يصبح ناديًا".

وغذّى سيلفر التكهنات بأن الدوري يفكر في إضافة فريق إلى الثلاثين الموجودة، عندما قال في مقابلة مع شبكة "إي أس بي أن" في كانون الاول/ديسمبر الماضي أن توسعة الدوري "لا مفر منها".

لطالما اعتُبرت سياتل انها تملك الافضلية لأي فريق جديد في الدوري. لا تملك المدينة فريقًا منذ انتقال "سوبر سونيكس" إلى أوكلاهوما سيتي في عام 2008، وستكون حظوظها من الناحية النظرية اقوى من غلوبتروترز نظرًا لتواجد فريقين من نيويورك في الدوري.

تأسّس غلوبتروترز عام 1926 واشتهر لعروضه المميزة والفريدة في كل أنحاء العالم حيث شارك في آلاف المباريات في 122 بلدًا.

إضافة الى ذلك، ساهم هارليم في العديد من اللحظات المهمة في تاريخ الدوري، وأبرزها عندما أصبح عضو الفريق ناثانيال كليفتون أول لاعب أسود تتعاقد معه الرابطة في 1950.

يُذكر أنه في العام ذاته، أصبح تشاك كوبر أول لاعب أسود يتم اختياره في الـ"درافت" من قبل بوسطن سلتيكس عندما حل في المركز 14.