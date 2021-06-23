بالفيديو.. لبنان يكمل مجموعة مصر في كأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

صعد منتخب لبنان لبطولة كأس العرب عقب فوزه 1 / صفر على جيبوتي اليوم الأربعاء ضمن مباريات التصفيات المؤهلة للبطولة المقرر إقامتها في قطر.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق هلال الحلوة في الدقيقة 47.

وبذلك انضم المنتخب اللبناني إلى المجموعة الرابعة في البطولة، التي تضم منتخبات مصر والجزائر والسودان.

قدم الفريقان مستوى جيدا مع بداية المباراة مع أفضليه نسبيه لمنتخب لبنان الذي استحوذ على مجريات اللعب وانتشر لاعبوه داخل المستطيل الأخضر بشكل جيد لتنوع الهجمات وحل شفرة دفاعات جيبوتي.

وجاءت أولى الهجمات الخطرة في الدقيقة 15 من ضربة ركنية للمنتخب اللبناني قابلها قاسم الزين بضربة رأس مرت بجوار القائم بسنتيمترات وتضيع فرصة خطرة للتهديف.

لم يستسلم الفريق الجيبوتي وبدأ في محاولاته الهجومية وفي الدقيقة 23 انطلق صامويل أكيمبينو من الجهة اليمنى ولعب كرة عرضية قابلها دواله محمود بتسديدة تجاه المرمى اصطدمت في الدفاع وتحولت إلى ضربة ركنية.

وبعد مرور نصف ساعة، بدأ المنتخب اللبناني في تكثيف هجماته معتمدا على تحركات قائد الفريق حسن معتوق الذي أزعج دفاعات جيبوتي أكثر من مرة، إلا أنه لم ينجح في هز الشباك لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، جاءت البداية قوية ومثيرة، ففي الدقيقة 47 نجح هلال الحلوة في تسجيل هدف التقدم للمنتخب اللبناني بتسديدة قوية في مواجهة المرمى سكنت الشباك معلنا عن تقدم لبنان ليشتعل الأداء في وقت مبكر من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 50 كادت لبنان أن تضيف الهدف الثاني، حينما لعب ماجد عثمان عرضية حاول هلال الحلوة تحويلها تجاه المرمى إلا أنه لم يستطع السيطرة على الكرة ليمسكها الحارس.

وكاد المنتخب الجيبوتي أن يدرك التعادل مع هجمة مرتدة في الدقيقة 55 عندما انفرد مهدي حسين بحارس لبنان مهدي خليل وسدد كرة أبعدها حارس لبنان ببراعة بالغة.

واستمرت محاولات الفريقين خلال الدقائق المتبقية من عمر المباراة لكن دون تسجيل المزيد من الأهداف لينتهي اللقاء بفوز لبنان بهدف دون رد.

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