ثبوت إصابة 3 مشجعين في يورو 2020 بـ"السلالة الهندية" لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

ثبتت إصابة ثلاثة مشجعين حضروا مباراة الدنمارك وبلجيكا (يورو 2020) في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، بالسلالة الهندية (دلتا) لفيروس كورونا.

قال ماجنوس هيونيك، وزير الصحة الدنماركي وهيئة سلامة المرضى، اليوم الأربعاء إنه تم استدعاء 4000 متفرج من ستة ملاعب معينة لإجراء المسحة الطبية.

وتعتبر سلالة دلتا، التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، أكثر عدوى من سلالات فيروس كورونا الأخرى.

وتتوقع هيئة الصحة في الاتحاد الأوروبي أن تشكل الإصابة بهذه السلالة 90% من جميع الإصابات الجديدة في جميع أنحاء أوروبا بحلول نهاية أغسطس المقبل.

يذكر أنه منذ بداية أبريل الماضي، تم اكتشاف 247 حالة في الدنمارك.