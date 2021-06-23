يد الزمالك يتعاقد مع مدرب مساعد سابق لفريق برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك، تعاقده مع المدير الفني الإسباني أوليفر روي لقيادة فريق اليد في الموسم الرياضي المقبل.

ولفت نادي الزمالك، عبر بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، إلى أن المديرالفني الإسباني سيتولى مهمته في قيادة فريق اليد بداية من اليوم.

ونوه الزمالك عبر البيا ذاته إلى أن مدربه الجديد سبق وعمل مساعدا للمدير الفني لنادي برشلونة في دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي في بطولة كأس السوبر الإفريقي والمؤهلة لكأس العالم للأندية، في اللقاء المقرر له يوم ٢٣ أغسطس المقبل.