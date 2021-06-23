اقترب من معادلة علي دائي.. رونالدو يسجل رقماً قياسياً بهدفه في فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

نجح النجم كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال، من تسجيل هدف تقدم بلاده في مواجهة فرنسا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وسجل رونالدو هدف تقدم منتخب البرتغال في الدقيقة 31 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء.

وانفرد رونالدو بصدارة هدافي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، بتسجيله 4 أهداف حتى الآن.

وأصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب أوروبي في تاريخ بطولتي كأس العالم واليورو يسجل 20 هدفاً في البطولتين.

وقلص رونالدو الفارق بينه وبين النجم الإيراني علي دائي أفضل هداف دولي بـ109، حيث رفع رونالدو أهدافه الدولية إلى 108 هدف بفارق هدف وحيد عن النجم الإيراني.