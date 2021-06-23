عمر جابر يتحدث لـ"الخليج 365" عن.. المواجهة الرابعة أمام الرجاء.. وسبب النتائج الأخيرة لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - قال عمر جابر، لاعب بيراميدز، إن فريقه يُركز بصورة كبيرة على مباراته المقبلة أمام نظيره الرجاء في إياب دور نصف نهائي الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت في القاهرة قد انتهت بالتعادل السلبي بين فريقي بيراميدز والرجاء.

وأضاف جابر، في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباراتنا المقبلة أمام الرجاء ستكون الرابعة خلال هذا الموسم في فترة قصيرة، هو فريق محترم، ونحن نركز على مباراتنا القادمة بشكل كبير، والمباراة الأولى انتهت بنتجية 0-0، وكنا نتمنى تحقيق نتيجة إيجابية، ولكن لم يكن هناك نصيبٌ، وتركيزنا على الفوز، وإن شاء الله يكون التوفيق معنا".

وتابع لاعب بيراميدز: "كنا نريد الفوز في أول مباراة، ولكن الكرة بها كل شيء، وكان لديهم أيضًا فرصٌ، لكن الحمد لله ربنا سترها معنا، وكان لدينا أكثر من فرصة، ولم نستغلها، وشاهدنا المباراة مرة ثانية، وتعرفنا على أخطائنا، ولدينا 90 دقيقة أخرى، واللاعبون قادرون على الصعود للنهائي".

وعن الاختلاف بين مواجهة الرجاء في دور المجموعات، ونصف النهائي، قال جابر: "كل مباراة يكون لها حساباتها، في دور المجموعات الكل كان يعلم أن الرجاء وبيراميدز سيصعدان، لذا ربما كانت الحوافز أقل عند اللاعبين، ولكن الآن تلعب نصف نهائي وأول مباراة انتهت بالتعادل 0-0، فلا يوجد سوى العمل على التأهل".

وأتم جابر تصريحاته بالتنويه إلى أن التوفيق لا يكون معهم أحيانًا، ومباريات أخرى تضيع منهم النقاط بتقصير منهم، مضيفًا: "أي لاعب كرة يتعلم من الأخطاء، ولدينا لاعبون كبار، وما زال الموضوع في أيدينا، فلدينا مؤجلات في الدوري، وحال الفوز بها سنكون في مكانة أفضل، وأمامنا نصف نهائي الكونفدرالية، إذا فزنا سنتأهل للنهائي، والنادي أيضًا متواجدٌ في بطولة كأس مصر".