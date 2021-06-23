دجلة يمنح النني العضوية الشرفية .. واللاعب يشكر النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



قررت مجموعة أندية وادي دجلة منح محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي والمقاولون العرب الأسبق العضوية الشرفية له ولأسرته تقديراً لمجهوداته ومشواره الإحترافي الذي تخلله عدة محطات.

ووجه النني عبر منشوره على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" التحية لمجموعة أندية وادي دجلة على هذه اللافتة.

وجاء تكريم دجلة للنني انطلاقًا من دوره المجتمعى فى تطوير الوعى لدى المؤسسات المختلفة بأهمية المشاركة فى تكريم الأبطال الرياضيين.

وسبق وأن منح دجلة العضوية الشرفية لبيج رامى" بطل كمال الأجسام بعد تحقيقه لقب مستر أولمبيا 2020.

وقام دجلة أيضاً في سبتمبر الماضي بإهداء طفل يجمع الكرات وأسرته العضوية الشرفية عقب تعامل محمد هلال نجم النادي الأصفر مع الطفل بطريقة عصبية خلال مواجهة فريقه لطلائع الجيش على استاد الجهاز الرياضة العسكرى.