بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع ساسي.. وطلب الزمالك لرمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

نفى هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، ما تردد بشأن وجود مفاوضات مع فرجاني ساسي، لاعب الزمالك.

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم، ولم يقم اللاعب بالتوصل لأي اتفاق مع الزمالك بشأن تجديد العقد.

وقال هاني سعيد في تصريحات لوسائل الإعلام بحضور مراسل "الخليج 365": "لا يمكن توقع نتيجة مباراة الإياب، وإن شاء الله نحقق نتيجة جيدة، ونتأهل، كل الأمور واردة".

وتعادل بيراميدز أمام الرجاء في مصر بمباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ورداً على سؤال هل يفاوض نادي بيراميدز فرجاني ساسي لاعب الزمالك؟

قال: "لا نتفاوض مع فرجاني ساسي".

وعن وجود مفاوضات من الزمالك لضم رمضان صبحي؟

رد: "لم يتواصل معنا أحد من الزمالك لضم رمضان صبحي".

يذكر أن التصريحات، جاءت على هامش مؤتمر نادي بيراميدز الصحفي، للإعلان عن تأسيس النادي لأول فريق لـ"المبتورين" في مصر.