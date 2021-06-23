مباشر.. البرتغال 2 - 2 فرنسا.. ألمانيا 2 - 2 المجر.. المقعدان الأخيران

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

تعادل المنتخب الفرنسي أمام نظيره البرتغالي بهدفين لكل فريق، فيما نجح المنتخب الألماني في تحقيق هدف تعادل قاتل لجورتسيكا في شباك المجر كفل لها التأهل كثاني المجموعة، بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وأسدل الستار على مواجهات دور المجموعات.

تأهل المنتخب الفرنسي في الصدارة برصيد 5 نقاط، يليه المنتخب الألماني في الوصافة بـ4 نقاط، نفس رصيد البرتغال، ولكن المواجهات المباشرة جعلت المانشافت في المركز الثاني.

وودع المنتخب المجري البطولة بعد أداء بطولي، وتوقف رصيده عند نقطتين.

تشكيل فرنسا

لوريس، وكوندي، وفاران، وكيمبمبي، وهيرنانديز، وبوجبا، وكانتي، وتوليسو، وجريزمان، ومبابي، وبنزيمة.

تشكيل البرتغال

باتريسيو، ونيلسون سيميدو، وبيبي، وروبن دياش، وجوريرو، وبيريرا، وريناتو سانشيز، وجواو موتينيو، وبيرناردو سيلفا، وكرستيانو رونالدو، ودييجو جوتا.

تفاصيل المباراة:

تقدم كرستيانو رونالدو للبرتغال في الدقيقة 31 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع نال المنتخب الفرنسي ضربة جزاء، ليسددها كريم بنزيمة في المرمى مسجلا هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وبعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، نجح كريم بنزيمة في تسجيل الهدف الثاني بعد انفراد بحارس البرتغال.

وأدرك المنتخب البرتغالي التعادل في الدقيقة 60 من ضربة جزاء، تكفل بها رونالدو، ليعادل رقم علي دائي كأكثر اللاعبين تسجيلا في الأهداف الدولية في التاريخ، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

تشكيل ألمانيا

مانويل نوير، وأنطونيو روديجير، وجينتر، وماتس هوميلز، وكيميش، وتوني كروس، وجوندوجان، وروبن جوسينس، وهافيرتز، وسيرجي جنابري، وليروي ساني.

تشكيل المجر

بيتر جولاكسي - لويك نيجو - إندري بوتكا - ويلي أوربان - أتيلا سزالاي - أتيلا فيولا- لازلو كلينهيسلر - أدم ناجي - اندراس شافير - ادم شالاي - رونالد سالاي.

تفاصيل المباراة:

تقدم المنتخب المجري في الدقيقة 11 برأسية للاعب آدم شالاي.

أدرك المنتخب الألماني التعادل في الدقيقة 65، عن طريق هافيرتز، ليخرج بعدها ويحل مولر بدلا منه، ليسجل مباشرة المنتخب المجري هدف التقدم عن طريق أندرياس شفير بعد خطأ من الحارس مانويل نوير.

ونجح جورتسيكا في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 84 لينجح في قيادة ألمانيا للتأهل كثاني المجموعة.