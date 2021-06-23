يورو 2020: إسبانيا تعبر باقتدار إلى ثمن نهائي والسويد تُقصي بولندا وتهيمن على الصدارة

المنامة - ياسر ابراهيم - بلغ المنتخب الإسباني الدور ثمن النهائي من منافسات بطولة أمم أوروبا 2020 بفوزه الباهر على نظيره السلوفاكي بخماسية نظيفة اليوم الأربعاء على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية.



كشّرت إسبانيا عن أنيابها في الوقت المناسب وتجنّبت إحراج الخروج من الدور الأول للمرة الأولى منذ 2004، ببلوغها ثمن نهائي "يورو 2020" كثانية المجموعة الخامسة بعد فوزها المصيري الكاسح على سلوفاكيا 5-صفر الأربعاء في إشبيلية ضمن الجولة الثالثة الأخيرة، فيما تصدّرت السويد بفوزها الدراماتيكي على بولندا 3-2 في الوقت القاتل.



وتناوب على تسجيل أهداف "لا روخا" كل من مارتن دوبرافكا (30 خطأ في مرمى منتخب بلاده) وإيميريك لابورت (45+3) وبابلو سارابيا (56) وفيران توريس (67) ويوراي كوشكا (71 خطأ في مرمى منتخب بلاده).



وبهذا الفوز الكبير رفعت إسبانيا رصيدها إلى 5 نقاط في المركز الثاني خلف السويد المتصدرة (7 نقاط) في حين تجمّد رصيد سلوفاكيا عند 3 نقاط في المرتبة الثالثة أمام بولندا الأخيرة التي توّقف رصيدها عند نقطة يتيمة.



ونتيجة خسارة سلوفاكيا وتلقيها خماسية نظيفة، حسمت أوكرانيا بطاقتها إلى ثمن النهائي كثالثة المجموعة الثالثة بثلاث نقاط مع سجل تهديفي 1- مقابل 5- لسلوفاكيا.



وسبق لتشيكيا (المجموعة الرابعة) وسويسرا (الأولى) أن حسمتا بطاقتين من الأربع المخصصة لأفضل مركز ثالث في المجموعات الست.



ودخل المنتخب الإسباني بقيادة مدربه لويس إنريكي المراهن على الشباب في مهمة البناء للمستقبل، لقاء الأربعاء وهو بحاجة إلى الفوز لكي يواصل مشواره في البطولة القارية بعد اكتفائه بالتعادل في مباراتيه الأوليين ضد السويد (صفر-صفر) وبولندا (1-1).



ووجد إنريكي نفسه تحت ضغط هائل نتيجة قراره باستبعاد سيرخيو راموس عن تشكيلة النهائيات القارية المقامة بنسختها السادسة عشرة في 11 دولة احتفالاً بالذكرى الستين لانطلاقها، إذ أظهر "لا روخا" في مباراتيه الأوليين إنه يفتقد إلى قائد في أرض الملعب.



لكن شباب إنريكي كشّروا عن أنيابهم في الوقت الحاسم ومنحوا بلادهم أكبر انتصار في تاريخ مشاركاتها في النهائيات.



وتلتقي إسبانيا في ثمن النهائي الإثنين مع كرواتيا وصيفة المجموعة الرابعة في كوبنهاغن، فيما تلعب السويد مع ثالث المجموعة الثانية أو الثالثة في غلاسكو الثلاثاء المقبل.



السويد تُقصي بولندا

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، أحكم المنتخب السويدي سيطرته على صدارة المجموعة الخامسة عقب تغلبه المثير على نظيره البولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



خرجت المباراة واحدة من أجمل مباريات "يورو 2020" وافتتح التسجيل إيميل فورسبيرغ في الدقيقة الثانية مسجلاً ثاني أسرع هدف في تاريخ بطولات أمم أوروبا ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 59.



وفي الدقيقة 61 أعلن روبرت ليفاندوفسكي نجم بولندا وبايرن ميونيخ عن نفسه أخيراً وسجل الهدف الأول لمنتخب بلاده، قبل أن يتمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 84.



وفي الدقيقة 90+4 أعاد فيكتور كلايسون السويد إلى المقدمة بإحرازه الهدف الثالث.



بذاك سيطرت السويد على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط فيما تجمد رصيد بولندا عند نقطة وحيدة وودعت البطولة مبكراً من الدور الأول.



المصدر: بي إن سبورت