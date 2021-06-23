شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي..إيهاب جلال يجتمع مع اللاعبين..وتأهيل «مارسيلو» وعبدالله جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لمباراة سموحة ، في مسابقة الدوري الممتاز.

و شهد مران اليوم قبل انطلاقه إجتماع تحفيزي من جانب ايهاب جلال، المدير الفني للفريق مع اللاعبين، حيث طالبهم بضرورة مواصلة الإنتصارات في مسابقة الدوري، حتى يستطيع الفريق إنهاء المسابقة في مركز متقدم، خاصة بعدما ابتعد عن شبح الهبوط إلى القسم الثاني.

و حذر إيهاب جلال ، لاعبيه من قوة الفريق السكندري، الذي يقدم عروضًا مميزة منذ بداية الموسم قادته إلى التواجد في المربع الذهبي للمسابقة .

و على هامش المران ، أدى الظهير الأيسر حسين السيد «مارسيلو» والظهير الأيمن عبد الله جمعة تدريباتهما التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، و الذي يسعى بدوره لتجهيز الثنائي لمواجهة سموحة.



ويلتقي الإسماعيلي مع سموحة ، الأحد المقبل، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات وتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 31 هدفًا وتلقت شباكه مثلها .