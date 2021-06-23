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ماركا: كريستيانو رونالدو يقترب من باريس سان جيرمان

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محمد الهليس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قالت صحيفة «ماركا» الإسبانية إن كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، أصبح قريب من الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونقلت الصحيفة أخبار عن ذهاب خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو، إلى إيطاليا من أجل مناقشة مستقبل البرتغالي في الموسم المقبل وتسهيل عملية انتقاله إلى العاصمة باريس.

وبرغم عدم وجود عروض رسمية فإن باريس سان جيرمان صاحب الاهتمام الأكبر بالحديث حول مستقبل رونالدو وإمكانية التعاقد معه.

فيما ترى إدارة يوفنتوس أنه يمكن لكريستيانو رونالدو البقاء ضمن صفوف النادي الإيطالي ولكن مع تخفيض راتبه الذي يبلغ 60 مليون يورو سنوياً.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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