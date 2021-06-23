شكرا لقرائتكم خبر عن ماركا: كريستيانو رونالدو يقترب من باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قالت صحيفة «ماركا» الإسبانية إن كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، أصبح قريب من الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونقلت الصحيفة أخبار عن ذهاب خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو، إلى إيطاليا من أجل مناقشة مستقبل البرتغالي في الموسم المقبل وتسهيل عملية انتقاله إلى العاصمة باريس.

وبرغم عدم وجود عروض رسمية فإن باريس سان جيرمان صاحب الاهتمام الأكبر بالحديث حول مستقبل رونالدو وإمكانية التعاقد معه.

فيما ترى إدارة يوفنتوس أنه يمكن لكريستيانو رونالدو البقاء ضمن صفوف النادي الإيطالي ولكن مع تخفيض راتبه الذي يبلغ 60 مليون يورو سنوياً.