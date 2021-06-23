موجز الرياضة || علي ماهر يجدد عقده مع المصري .. استاد الدفاع الجوي لمباريات كأس العرب .. موقف مشاركة الأندية في بطولات إفريقيا الموسم الجديد

الشارقة - اميمة ياسر - كشف محمد الخولي، نائب رئيس المصري البورسعيدي، عن آخر تطورات ملف تجديد عقد علي ماهر، المدير الفني للفريق.

وأوضح الخولي في تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت»:" تحدثنا مع علي ماهر ورحب بفكرة تجديد عقده مع النادي".

وأضاف:" يرى مجلس غدارة المصري البورسعيدي أن استقرار الفريق الفترة المقبلة مرتبط بتواجد علي ماهر، لذلك نعمل على ضمان استمراره معنا".

وأكد:" اتفثنا مع علي ماهر على عقد جلسة بعد مباراة الانتاج الحربي المقبلة في الدوري، من أجل الاتفاق على تجديد العقد لموسم واحد".

وأشار:" الفريق حقق انتصارات هامة للغاية الفترة الماضية بالفوز على سيراميكا كليوباترا، ونسعى لمواصلة الانتصارات والفوز على الانتاج الحربي في المباراة المقبلة".

وأتم:" المصري البورسعيدي لن يتنازل هذا الموسم عن التواجد في المراكز المؤهلة للبطولات الإفريقية الموسم المقبل، ونسعى بقوة لتحقيق ذلك".

استاد الدفاع الجوي لمباريات كأس العرب

في إطار الدور الوطني لنادي بيراميدز والعلاقات الطيبة التي تجمعه بالاتحاد العربي لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، ودعم كافة البطولات، وافق نادي بيراميدز على طلب اتحاد الكرة بشأن استضافة استاد الدفاع الجوي، لأربع مباريات من لقاءات بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت ٢٠ سنة والتي تقام حاليا على أرض مصر.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، والذي وافق فورا على القيام بالدور المطلوب واستضافة المباريات الأربعة كدعم من النادي للبطولة العربية وللاتحاد المصري لكرة القدم.

وتضمن خطاب اتحاد الكرة لنادي بيراميدز أنه وبسبب الظروف الطارئة الخاصة بالبطولة، والمتعلقة باستاد الكلية الحربية، فإن الاتحاد يرغب في نقل ٤ مباريات من لقاءات المجموعة الرابعة لتقام على استاد الدفاع الجوي، ويأمل في الحصول على موافقة بيراميدز على هذا الطلب.

وتستضيف مصر حاليا منافسات بطولة كأس العرب التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، تحت إشراف الاتحاد العربي، خلال الفترة من ٢٠ يونيو وحتى ٦ يوليو المقبل، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العربية.

وتأكيدًا لدور بيراميدز في دعم الاتحادين العربي والمصري، والعلاقات المتينة والتعاون المستمر مع الاتحادين، ومساهمة منه في إنجاح البطولة التي تقام على أرض مصر الغالية، أرسل نادي بيراميدز للاتحاد المصري موافقته على استضافة ملعب الدفاع الجوي للمباريات الأربعة والتي ستكون على النحو التالي:

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موقف مشاركة الأندية في بطولات إفريقيا الموسم الجديد

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة موقف الأندية التي ستشارك في بطولات الكاف الموسم الجديد.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية: «الأندية المصرية لا تشارك في الأدوار التمهيدية للبطولات الإفريقية، وسنخاطب الكاف لتحديد الأندية المشاركة كأرقام حتى نهاية الدوري وتحديد المشاركين».

وأضاف: «قد نختار الفرق التي شاركت في الموسم بالترتيب في حال رفض الكاف هذا المقترح».

وأكمل: «ستكون المفاضلة بين المقاولون العرب وطلائع الجيش على المركز الرابع واللائحة تمنح الطلائع الأفضلية».