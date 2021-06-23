الامارات | إسبانيا تقلب موازين "يورو 2020".. وتلحق بالسويد إلى ثمن النهائي

شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تقلب موازين "يورو 2020".. وتلحق بالسويد إلى ثمن النهائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشرت إسبانيا عن أنيابها في الوقت المناسب وتجنبت إحراج الخروج من الدور الأول للمرة الأولى منذ 2004، ببلوغها ثمن نهائي كأس أوروبا كثانية المجموعة الخامسة بعد فوزها المصيري الكاسح على سلوفاكيا 5-صفر اليوم في إشبيلية ضمن الجولة الثالثة الأخيرة، فيما تصدرت السويد بفوزها الدراماتيكي على بولندا 3-2 في الوقت القاتل.

ونتيجة خسارة سلوفاكيا وتلقيها خماسية نظيفة، حسمت أوكرانيا بطاقتها الى ثمن النهائي كثالثة المجموعة الثالثة بثلاث نقاط مع سجل تهديفي 1- مقابل 5- لسلوفاكيا. وسبق لتشيكيا (المجموعة الرابعة) وسويسرا (الأولى) أن حسمتا بطاقتين من الأربع المخصصة لأفضل مركز ثالث في المجموعات الست.

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