شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق من ذوى البتر في مصر .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بيراميدز، اليوم، تأسيس أول فريق للاعبين مبتوري القدم في مصر. وقال ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لبيراميدز، إنه فخور بتأسيس النادي لأول فريق للمبتورين، ويفخر بوجودهم في فريقه. وشدد على أن كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في مصر، وتلعب دورًا كبيرًا في دمج أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.

وأضاف عيد خلال المؤتمر الصحفي: «نأمل أن يكون هناك اهتمام بتأسيس المزيد من تلك الفرق في الأندية، وأن يتم تأسيس وإطلاق الدوري الخاص بهم برعاية وزارة الشباب والرياضة، وتكون تلك الخطوة نواة طيبة من أجل مزيد من الاهتمام بهؤلاء الأبطال، وتأسيس منتخب مصر في المرحلة المقبلة».