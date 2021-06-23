شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يستقبل سفير كوريا الجنوبية في مقر الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ونج جين ووك سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة اليوم الأربعاء في مقر النادي بالجزيرة.

وعبر سفير كوريا الجنوبية عن سعادته بالتواجد داخل نادي القرن الإفريقي وصاحب برونزية كأس العالم للأندية وذلك وفقاُ لما أورده بيان الموقع الرسمي.

وأضاف البيان «قال السفير إنه يعرف الكثير عن تاريخ الكابتن محمود الخطيب، أحد أساطير كرة القدم في مصر وإفريقيا، ويتابع بإعجاب شديد النجاحات التي يحققها الأهلي على كافة المستويات القارية والعالمية».

وأكمل «وقام سفير كوريا الجنوبية بجولة في النادي شاهد خلالها منطقة دولاب البطولات ومجمع حمامات السباحة، وصالة الأمير عبد الله الفيصل، والنصب التذكاري للشهداء، وملعب مختار التتش».

وقام محمود الخطيب بإهداء السفير درع وعلم النادي الأهلي في ختام زبارته.