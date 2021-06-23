مودريتش أكبر وأصغر لاعب يسجل لكرواتيا في كأس أوروبا

* روي كين يشيد بهدف نجم ريال مدريد الاستثنائي

متابعة: ضمياء فالح

فرض لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد بعمر 35 عاماً و286 يوماً نفسه نجماً لمباراة منتخب بلاده كرواتيا ضد اسكتلندا وقاده للفوز 3-1 وللتأهل إلى ربع نهائي بطولة «يورو 2020» كوصيفة للمجموعة الرابعة.

وحسمت إنجلترا صدارة المجموعة الرابعة بفوزها على تشيكيا بهدف رحيم سترلينج، فيما خطفت كرواتيا الوصافة بثلاثية مودريتش ونيكولا فلاسيتش وإيفان بيريسيتش.

وبات مودريتش أكبر وأصغر لاعب يسجل هدفاً لكرواتيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية، بعدما كان سجل أيضاً عندما كان عمره آنذاك 22 عاماً و73 يوماً.

من جهة أخرى، عبر لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق الآيرلندي روي كين عن انبهاره بتسديدة النجم الكرواتي مودريتش من على بعد 20 ياردة وعبر الجزء الخارجي من قدمه اليسرى وقال:«هدف مذهل من لاعب استثنائي، احترام كبير لمودريتش، رائع. هل هو بسن الـ36 ؟ لا أتذكر أبداً أنني سددت الكرة من خارج القدم، يا له من إنهاء للهجمة، أحب مشاهدته يلعب»، فيما أجمع المحللون والمشجعون على موهبة نجم ريال مدريد وصاحب الكرة الذهبية رغم تقدمه بالسن.

وفي مباراة فوز إنجلترا على تشيكيا، جذب واعد أرسنال بوكايو ساكا (19 عاماً) الأنظار؛ إذ ساهم في صنع هدف رحيم سسترلينج في الدقيقة 12 لكنه رغم عدم تمريره التمريرة الحاسمة والتي كانت بقدم جاك جريليش احتفل مع زملائه بالهدف وخلع قميصه ما ترك المشجعون في حيرة عن السبب.

وعلق أحد المشجعين:«احتفل بالتمريرة قبل التمريرة الحاسمة» وقال آخر:«ربما ظن أنه هو من سجل الهدف». وقال ساكا بعد المباراة:«المدرب قال لي عبر عن نفسك كما تلعب في أرسنال».

السفر غير منصف بحق بلجيكا

انتقد البلجيكي توماس فيرمايلين مدافع برشلونة السابق سفر المنتخب لخوض جميع مباريات مجموعته ببطولة يورو 2020 وقال مدافع أرسنال السابق:«للأسف هناك بعض المنتخبات تلعب جميع مبارياتها على أرضها بينما نحن نسافر لمواجهة خصومنا. السفر ليس جيداً للياقة اللاعبين، توجب علينا العودة من روسيا برحلة لـ3 ساعات في وقت متأخر من الليل وهذا لا يساعد. لن نتذمر كمنتخب أو لاعبين فهذا شيء يخص منظمي البطولة».

وتصدرت بلجيكا المجموعة رغم سفر المنتخب لمواجهة روسيا في سانت بطرسبورج مرتين ولكوبنهاجن بينما واجهت منتخبات مثل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا خصومها على أرضها.

وتخوض بلجيكا مباراتها المقبلة ضد سويسرا في دور الـ16 يوم الأحد في مدينة اشبيلية الإسبانية رغم أن مدرب إسبانيا أنريكي نفسه إشتكى من جفاف ملعب لاكارتوخا وبطء التمريرات على عشبه وطالب بأرضية أفضل.