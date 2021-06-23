شكرا لقرائتكم خبر عن كرة من الفضة في سوار المدرب كاسبر سبب انتصارات الدنمارك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير صحفي عن مفاتيح فوز الدنمارك 4-1 على روسيا والتأهل إلى ربع نهائي بطولة «يورو 2020»، وهي كرة من الفضة في سوار المدرب كاسبر هيولماند تكريماً لكريستيان إيركسن الذي كان تعرض لسكتة قلبية خلال المباراة الأولى في البطولة.

وارتدى أمير الدنمارك وولي العهد قميص لاعب الوسط بالرقم 10 في المدرجات ،في حين هنأ اللاعب الذي خرج من المستشفى زملائه في غرفة الملابس برسالة فيديو بعد الفوز. وعلق المدرب:«لم أرتد المجوهرات في حياتي أبداً، هذه أول مرة وهي لكريستيان، لأننا نريد أخذه معنا. أفكر فيه طوال الوقت وهو كما قلت سلفاً في قلوبنا جميعاً ويلهمنا».