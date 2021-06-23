فى صفقة انتقال حر.. الزمالك يخطط لضم «مهاجم» الأهلى

الشارقة - اميمة ياسر - يخطط مسئولو نادي الزمالك، لضم عمرو جمال مهاجم فريق الأهلى المتواجد حاليا ضمن صفوف طلائع الجيش، فى صفقة انتقال حر.

يأتي ذلك بعدما علم مسئولى النادى الأبيض إن اللاعب سيكون حراً فى الانتقال خلال الموسم المقبل، حيث تلقى فاروق جعفر المستشار الفنى لمجلس الزمالك عرضا لضم اللاعب، وسيقوم فاروق جعفر بعرضه على الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق وحال موافقته على ضم اللاعب سيتم عقد جلسة مع الأخيرلحسم المفاوضات لضمه من عدمه خلال الفترة المقبلة، بعدما تلقت إدارة الزمالك ترشيحا لضم اللاعب خلال الفترة الأخيرة وسط مجموعة من المهاجمين المرشحين لتعزيز مركز رأس الحربة فى الموسم المقبل.

وكان من بين المرشحين باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق والمقاصة الحالى إلى جانب شادى حسين مهاجم سيراميكا كيلوباترا وحسام حسن مهاجم سموحة المعار لأهلى طرابلس الليبى ولكن فى ظل ترشيح عمرو جمال الملقب بالغزال قد ترتفع أسهمه عن الثلاثى خاصة أن ضمه سيكون فى صفقة انتقال حر كما إن الزمالك يدرس رصد القيمة المالية الضخمة لضم مهاجم فى الموسم الجديد لضم مهاجم أجنبى سوبر إلى جانب ضم مهاجم محلى من خلال صفقة انتقال حر لذا يعد الغزال واحدا من المرشحين بقوة لتدعيم خط الهجوم الأبيض فى الموسم الجديد. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وكشف ميدو حزين وكيل أعمال عمرو جمال فى وقت سابق عن أخر العروض التي تلقاها اللاعب بعد تألقه مؤخراً بالدوري العام، وقال ميدو حزين في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم": عمرو جمال وقع موسمين مع فريق الطلائع في بداية انضمامه للفريق، وهو الآن يقدم أفضل مواسمه ومن أحسن المهاجمين في مصر، وإمكانياته وسنه وخبرته تؤهله للأفضل وجلسنا معه وهو يركز على إنهاء الدوري بعدد معين من الأهداف.

وأضاف: عودة عمرو للأهلي لم تحسم، حتى الآن لم نتحدث مع الأهلي بشأنه، ولكن الوصل الإماراتي مهتم باللاعب منذ شهرين تقريبا، ولكن لا أفضل له الخروج من الدوري المصري حتى لا تتكرر أخطاء خروجه في وقت سابق.