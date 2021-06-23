تفاصيل العرض «المُغري» لفرجاني ساسي للعب في بيراميدز..بعد تعثر مفاوضات انتقاله للدحيل القطري

الشارقة - اميمة ياسر - تلقى الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اتصالاً هاتفيًا من قبل ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، خلال الساعات الماضية، بعد أنباء تعثر مفاوضات انتقاله للدحيل القطري في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الشهر الجاري.

وأكد مصدر قريب من فرجاني ساسي، في تصريحات خاصة لموقع «الوطن سبورت»: «ممدوح عيد أجرى اتصالاً مباشرة مع فرجاني ساسي خلال الساعات الماضية، لعرض عليه اللعب لصفوف الفريق السماوي، مع بداية الموسم الجديد، مقابل حصوله على مليوني و500 ألف دولار سنويًا صافي الضرائب، مع حصوله على أول موسم كاش فور توقيعه على العقود».

وأضاف المصدر: «ممدوح عيد استفسر من فرجاني ساسي عن حقيقة تعثر مفاوضاته مع الدحيل القطري تمهيدًا لتعاقد بيراميدز معه، مطالبًا منه حال موافقته على الانضمام، عقد جلسة فور وصوله القاهرة خلال الفترة المقبلة».



وأكمل المصدر: «عيد طالب اللاعب بعدم الرد بالموافقة على العرض أو رفضه في الوقت الحالية، إلا بعد إعطاء نفسه مهلة للتفكير».

وأتم المصدر: «فرجاني ساسي أكد لممدوح عيد أنه يمتلك العديد من العروض الخليجية خلال الفترة الماضية، على رأسهم عرض الدحيل القطري، كما أنه لم يبلغه أحد من جانب النادي القطري، بأنهم لا يريدون التعاقد معه كما يُقال في وسائل الإعلام».