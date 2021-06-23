نبأ سار للأهلي قبل مواجهة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

شارك محمد هاني، المدافع الأيمن للنادي الأهلي للمرة الأولى في مران الأهلي بشكل كامل منذ تعرض للإصابة في العضلة الأمامية.

وغاب محمد هاني في الفترة الماضية عن الأهلي، بعد إصابته في مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي، في لقاء حسمه الأهلي 2-0 في العاصمة القطرية الدوحة.

ووفقاً لما جاء في الموقع الرسمي للنادي الأهلي، شارك محمد هاني بشكل كامل في مران الفريق الجماعي، الذي جرى مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وسبق وشارك هاني في جزء من مران الأهلي أمس الثلاثاء، ليؤكد جاهزيته من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة الأهلي المقبلة أمام الترجي التونسي.

وعلى جانب أخر، انتظم أحمد رمضان "بيكهام" المدافع الأيمن للفريق في مران الأهلي بعدما تخلص من إجهاد العضلة الضامة التي أبعدته عن لقاء الذهاب أمام الترجي.

ويستعد الأهلي لملاقاة الترجي التونسي السبت المقبل بملعب الأهلي WE السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي حسم مباراة الذهاب أمام الترجي لصالحه، بهدف محمد شريف.