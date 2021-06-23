موسيماني للاعبي الأهلي: الترجي فريق قوي.. وعبد الحفيظ يطالب بالنسيان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

شدد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على خطورة مباراة العودة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي يوم السبت المقبل.

وعقد موسيماني محاضرة استمرت 30 دقيقة مع اللاعبين أكد خلالها على قوة فريق الترجي التي لا تتعارض مع خسارته في ملعبه أمام الأهلي بهدف نظيف ذهاباً.

وشرح مدرب الأهلي عن طريق "الفيديو" نقاط القوة والضعف في فريق الترجي، مشدداً على صعوبة المواجهة وضرورة التعامل معها بكل قوة وتركيز.

ومن جانبه عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بنسيان مباراة الذهاب وطي صفحتها تماماً.

ولفت عبدا لحفيظ إلى ضرورة نسيان النتيجة الإيجابية في مباراة الذهاب، والعمل على أن مباراة العودة هي المؤهلة للمباراة النهائية.

ويستضيف ملعب الأهلي We السلام مباراة حامل لقب دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي في إياب نصف النهائي، حيث يحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل.