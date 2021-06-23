تركي آل الشيخ يُنهي أزمة ملعب الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أنهى المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الفخري لنادي الهلال السوداني، أزمة الإضاءة بملعب النادي.

ووقع آل الشيخ عقدًا مع الشركة الإسبانية المكلفة بالعمل، وشروعها في تنفيذ المشروع مباشرة في التنفيذ قبل انطلاق مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأصدر نادي الهلال بيانا أكد فيه، أن تكلفة المشروع تصل لمليون ومئة ألف دولار، تكفل بها آل الشيخ كاملة.

وأنهى بيان النادي: "بذلك قد أنهى معاناة جماهير ولاعبي الهلال، التي استمرت لفترة طويلة، واعدا المناصرين باستمرار المفاجآت السارة في عديد من الملفات".