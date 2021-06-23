هدف كوميدي.. حارس سلوفاكيا يسجل لإسبانيا في مرماه

محمد اسماعيل - القاهرة - ارتكب مارتن دوبرافكا حارس مرمى فريق سلوفاكيا خطأ ساذج في مواجهة إسبانيا في ختام منافسات المجموعة الخامسة في نهائيات يورو 2020.

إسبانيا أهدرت ركلة جزاء عن طريق ألفارو موراتا، وسط تألق الحارس دوبرافكا، قبل أن يعود ليدمر فريقه بهدف عكسي بأداء كوميدي.

دوبرافكا مرر الكرة في الدقيقة 30 إلى أقرب مدافع ليمرر الأخير عن طريق الخطأ الكرة إلى سارابيا الذي سدد قذيفة بيسراه ارتطمت بالعارضة.

وحاول حارس سلوفاكيا إبعاد الكرة بعد اصطدامها بالعارضة لكنها علت قبل أن يحولها بيده اليمنى فوق عارضته، لكن الكرة ذهبت إلى أحضان الشباك.

شاهد خطأ الحارس السلوفاكي