لاعب السويد يسجل ثاني أسرع هدف في تاريخ اليورو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أحرز النجم إيميل فورسبيرج لاعب منتخب السويد، ثاني أسرع هدف في تاريخ بطولة كأس أمم أوروبا "يورو".

وسجل فورسبيرج هدف تقدم منتخب بلاده في الدقيقة الثانية وتحديدًا بعد مرور 81 ثانية في شباك منتخب بولندا؛ ليصبح ثاني أسرع هدف في تاريخ اليورو.

وكسر فورسبيرج رقم يوسف بولسن لاعب منتخب الدنمارك، الذي سجل أسرع هدف في البطولة الحالية لليورو، وثاني أسرع هدف بتاريخ البطولة، وذلك قبل أن يسجل فورسبيرج هدفه في بولندا.

وكان اللاعب الدنماركي سجل هدفه بعد مرور 98 ثانية، ولكن هدف فورسبيرج جاء بعد 81 ثانية؛ ليكسر رقمه.

ويملك الروسي ديميتري كيريشنكو الرقم القياسي؛ لأسرع هدف في تاريخ كأس أمم أوروبا، وجاء بعد 67 ثانية أمام منتخب اليونان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2004 وتحديدًا يوم 20 يونيو.