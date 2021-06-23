مدرب النمسا يتمنى نقل مباراة فريقه في دور الـ16 من يورو إلى خارج لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

أبدى فرانكفو فودا المدير الفني للمنتخب النمساوي لكرة القدم استياءه إزاء حقيقة أن عددا محدودا للغاية من المشجعين سيكون بإمكانهم دعم الفريق خلال مباراته المرتقبة أمام نظيره الإيطالي يوم السبت المقبل في العاصمة البريطانية لندن ضمن منافسات دور الستة عشر بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ولا تزال بريطانيا تشهد فرض قيود صارمة على الدخول في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، ويسعى الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) إلى التوصل إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية للسماح بدخول أعداد أكبر من أجل حضور مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي على ملعب ويمبلي، لكن هذه المحادثات لا تشمل دور الـ16 .

كذلك تشكل القيود التي تفرضها النمسا على العائدين من لندن، عائقا أمام سفر عدد أكبر من المشجعين.

وقال فودا في مقابلة لصحيفة "كلاين تسايتونج" النمساوية اليوم الأربعاء "لا معنى للعب المباراة في لندن".

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب النمساوي لم يسبق له التأهل للدور الثاني في البطولة الأوروبية، وقال فودا :"نحن لا نتأهل إلى دور الستة عشر كل يوم."

وأضاف :"أتمنى إيجاد حل للمشجعين. أحد الحلول المحتملة هو نقل المباراة. أتمنى أن يتواجد أكبر عدد ممكن من المشجعين. هذا ما أتمناه من قلبي."