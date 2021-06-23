مباشر.. السويد 1 - 0 بولندا.. سلوفاكيا 0- 5 إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

حقق منتخب إسبانيا فوزًا كبيرًا أمام نظيره السلوفاكي بخماسية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور المجموعات بيورو 2020.

وسجل خماسية إسبانيا حارس سلوفاكيا في الدقيقة 30 بهدف في مرماه قبل أن يضيف إيميرك لابورتي الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 ثم بابلو سارابيا في الدقيقة 56 قبل أن يُضيف فيران توريس الهدف الرابع في الدقيقة 67 ثم سجل يوراي كوتسكا لاعب سلوفاكيا الهدف الخامس في مرماه في الدقيقة 71.



وفي التوقيت ذاته خطف منتخب السويد فوزًا قاتلاً أمام نظيره البولندي بثلاثية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"

وتقدم منتخب السويد في الدقيقة الثانية عن طريق لاعبه إيميل فورسبيرغ قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 59 ثم عاد منتخب بولندا في الدقيقة61 لتقليص النتيجة بهدف عن طريق لاعبه ليفاندوفسكي قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 84 ولكن قتل كلايسون أحلام بولندا بهدف في الدقيقة 90+3 منح السويد الثلاثة نقاط.