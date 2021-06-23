كرة طائرة.. الأهلي يضم لاعب الزمالك لمدة 4 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- الخليج 365

تعاقد الأهلي مع محمد محسن لاعب طائرة الزمالك في صفقة إنتقال حر لمدة 4 مواسم.

وأعلن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي عن التعاقد مع محسن لاعب طائرة الزمالك في صفقة إنتقال حر.

وذكر عبد القادر مدير النشاط الرياضي في تصريحات للموقع الرسمي أن التعاقد مع محسن جاء بعد ترشيحه من جانب الجهاز الفني لفريق الطائرة بقيادة محمد مصيلحي.

وأشار عبد القادر، إلى وجود إهتمام كبير من الإدارة بتوقير جميع مطالب الاجهزة الفنية.

ويعد محمد محسن لاعب الطائرة من العناصر الأساسية في منتخب مصر، ويشغل مركز سنتر " 3"، وساهم اللاعب في فوز الزمالك بلقب كأس مصر منذ أيام قليلة بعد الفوز بالمباراة النهائية على الاهلي بنتيجة 3-2 في عدد الأشواط.

وعبر محمد محسن في تصريحاته للموقع الرسمي بالأهلي، عن سعادته بالإنضمام لفريق الطائرة، وأنه يتطلع لتقديم أداء مميز وأن يكون إضافة للفريق.

وأوضح محسن في تصريحاته أنه لم يتردد في قبول عرض الاهلي، رغم إمتلاكه للعديد من العروض الأوروبية.

وأشار محسن في تصريحاته، أن طموحاته مع فريق الطائرة بلا حدود ويأمل في تحقيق كل البطولات مع الأهلي وأن يكون له دور في تحطيم الأرقام القياسية وكتابة تاريخ لنفسه مع الفريق.

مواصلا حديثه إلى أن اللعب للأهلي شرف كبير، وأن علاقته مميزة بجميع لاعبي الفريق، خاصة أنهم يتواجدوا سويا في معسكر المنتخب، وهو ما يساعده في الإنسجام مع الفريق.

وأضاف محسن إلى أن المنافسة داخل الفريق لن تكون سهلة وسوف يقاتل لتقديم أفضل ما لديه.

واختتم محسن تصريحاته بتوجيه رسالة لجمهور الاهلي: أنه يتطلع للفوز بجميع البطولات مع الفريق، من أجل إسعاد الجماهير، وأن يكون عند حسن ظن الجميع.

جدير بالذكر أن الأهلي توج بلقب دوري الكرة الطائرة على حساب الزمالك بعد الفوز عليه في ختام الدوري بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط.