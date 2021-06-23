نتيجة مباراة اسبانيا وسلوفاكيا في يورو 2020.. تقدم اللاروخا بنيران صديقة

تعرف على نتيجة مباراة اسبانيا وسلوفاكيا ببطولة يورو 2020 في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة التي تضم السويد وبولندا ضمن مباريات اليوم الاربعاء 23-6-2021.

دخل منتخب اسبانيا المباراة بالتشكيلة التالية: أوناي سيمون – سيزار أزبليكويتا – إيريك جارسيا – إيمريك لابورت – جوردي ألبا – سيرجيو بوسكيتس – كوكي ريسوريكيون – بيدري لوبيز – جيرارد مورينو – بابلو سارابيا – ألفارو موراتا.

بينما بدأ منتخب سلوفاكيا بالتشكيل الآتي: مارتين دوبرافكا – بيتر بيكاريك – لوبومير ساتكا – ميلان سكرينيار – توماس هوبكان – جورج كوتشكا – لوكاس هارسلين – روبيرت ماك – ماريك هامسيك – يعقوب هارمودا – آندري دودا.

وانطلقت صافرة بداية مباراة منتخب اسبانيا وسلوفاكيا من الحكم الهولندي “بيورن كويبرس” في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت عمان.

دخل المنتخبين أجواء المباراة بشكل سريع وتحصل منتخب اسبانيا على ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة بعدما تعرض كوكي للإعاقة داخل المنطقة من قبل لاعب سلوفاكيا يعقوب هارمودا.

تولى ألفارو موراتا تنفيذ ضربة الجزاء وسددها بقوة على يسار الحارس مارتين دوبرافكا الذي نجح في التصدي لها ببراعة، لتفشل اسبانيا في التسجيل من علامة الجزاء للمرة الخامسة على التوالي في جميع المسابقات، بعدما نفذها أربعة لاعبين مختلفين (موراتا – مورينو – رويز – راموس ×2).

وحاول موراتا التعويض في الدقيقة (24) حينما تلقى كرة على حدود منطقة الجزاء روضها بيمناه وأطلق تصويبة صاروخية كان لها مارتين دوبرافكا بالمرصاد حيث تمكن من إبعادها إلى الركنية ببراعة.

ونجح منتخب اسبانيا أخيرًا في تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة (30) بعد معاناة عن طريق حارس منتخب سلوفاكيا مارتين دوبرافكا بالخطأ في مرماه.

وجاء الهدف بعدما روض بابلو سارابيا كرة على حدود منطقة الجزاء وأطلق تسديدة صاروخية بيسراه ارتطمت في العارضة وذهب للأعلى، حاول دوبرافكا إبعادها إلى الركنية وهي في الهواء ولكنها خدعته لتسكن شباكه بطريقة كوميدية.

وخطف المنتخب الاسباني الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الأول عن طريق المدافع إيمريك لابورت بعدما قابل عرضية جيرارد مورينو المتقنة من الجهة اليمنى برأسية قوية في شباك دوبرافكا.