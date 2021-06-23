مشاهدة مباراة لبنان وجيبوتي في بث مباشر ببطولة كأس العرب 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية حية لمشاهدة بث مباشر مباراة لبنان وجيبوتي فى إطار التصفيات المؤهلة إلى دور مجموعات بطولة كأس العرب فيفا قطر 2021 والتي ستنطلق نهاية شهر نوفمبر حتى منتصف ديسمبر المقبل بقطر.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة لبنان وجيبوتي إلى دور المجموعات ببطولة كأس العرب، على أن يتواجد في المجموعة الرابعة جنبًا إلى جنب منتخبات مصر والجزائر والسودان.

ويدخل المنتخب اللبناني اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في الوصول إلى الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، لذلك سيسعي نحو مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز على جيبوتي من أجل مرافقة الكبار بالبطولة العربية للمنتخبات.

على الجانب الآخر يأمل منتخب جيبوتي أن يكون التأهل لكأس العرب 2021 خطوة تزيد حماسه لتحقيق حلم الصعود لمونديال قطر 2022 بعد أن نجح في التأهل لدور المجموعات في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم على حساب منتخب سوازيلاند لينضم إلى مجموعة الجزائر وبوركينا فاسو والنيجر.

وتُعد عودة المنتخب الجيبوتي إلى قطر في ديسمبر للمشاركة في كأس العرب تعويضاً عن خروجه المبكر من التصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا.

وستخوض منتخبات عربية لها باع طويل مع كرة القدم غمار التصفيات المؤهلة إلى كأس العرب الذي سينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لأول مرة في التاريخ، بخلاف عمان ولبنان والأردن، توجد كذلك منتخبات البحرين والكويت وليبيا والسودان وموريتانيا.

وكان الفيفا بالاشتراك مع الاتحاد العربي لكرة القدم والاتحاد القطري قد سحب قرعة دور مجموعات كأس العرب فيفا 2021 في العاصمة القطرية الدوحة يوم 27 أبريل الماضي بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

متى موعد مباراة لبنان وجيبوتي؟

يحين موعد مباراة لبنان وجيبوتي الحاسمة اليوم الاربعاء الموافق 23 يونيو 2021، وتنطلق صافرة البداية فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش، ويقام اللقاء على ستاد خليفة الدولي بمدينة الدوحة.

تنقل مباراة لبنان وجيبوتي على قناة بي إن سبورت المفتوحة بصوت المعلق الرياضي القطري باسم الزير، كما ينقل اللقاء على قناة الفيفا بموقع التسجلات المرئية والبث الحي “يوتيوب”، بالإضافة الى قناة الكأس.

يذكر ان أبرز إنجازات المنتخب اللبناني حصوله على المركز الثالث في دورتي الألعاب العربية أعوام 1957 و1997 في بيروت، بالإضافة لمشاركته في سبع نسخ من بطولة اتحاد غرب آسيا بين عامي 2000 و2019.

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