يورو 2020 | لا أهداف ولا تمريرات..عودة كريم بنزيما إلى فرنسا ليست قصة خيالية!

عاد مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما إلى منتخب فرنسا الأول وسط ضجة اعلامية كبيرة، حيث غاب لمدة 6 سنوات بقرار غير فني من المدرب الوطني ديديه ديشان بعد مشكلته مع فالبوينا، لكن العودة لم يصاحبها مساهمات هجومية ملموسة على أرض الملعب حتى الآن، رغم مشاركة ابن أولمبيك ليون إلى جانب كيليان مبابي وأنطوان جريزمان في خط الهجوم.

استطاع كريم بنزيما إثبات قدراته الهجومية رفقة ريال مدريد على مدار الموسم الماضي، ولا شك أبدًا في أنه استحق العودة إلى المنتخب الفرنسي، خصوصًا وأنه نجح في تعويض خسارة النادي الملكي لكريستيانو رونالدو، المنتقل خلال الميركاتو الصيفي 2018 إلى يوفنتوس الإيطالي.

منذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، استمتع كريم بنزيما بالتهديف خلال ثلاثة مواسم متتالية، هم الأفضل له على ملعب سانتياجو برنابيو مع ريال مدريد منذ مجيئه في 2009 من ليون.

أرقام بنزيما منذ مغادرة كرستيانو رونالدو ريال مدريد

في الواقع، مع 87 هدفًا في 147 مباراة، كان بنزيما اللاعب الأبرز الذي لجأ إليه اللوس بلانكوس لتسجيل الأهداف، أو تقديم المساعدة لزملائه في الفريق للوصول إلى المرمى.

بعد كل هذا، وبعد أن سجل البالغ من العمر 32 عامًا 30 هدفًا في 46 مباراة مع ريال مدريد على مدار الموسم الماضي، اضطر مدرب فرنسا ديدييه ديشان إلى دعوته ليسدل الستار على رواسب الفضيحة التي هزت الكرة الفرنسية، بعدما ابتز بنزيمة زميله فالبوينا بشريط فيديو جنسي.

بنزيما يخيب الآمال في يورو 2020

كان من المفترض أن تجلب عودة كريم بنزيما بعدًا إضافيًا لأبطال كأس العالم 2018، الذين شاهدوا أوليفييه جيرو يخوض بطولتهم الناجحة في كأس العالم 2018 في روسيا دون حتى تسديدة واحدة على المرمى.

لكن مع دعم أنطوان جريزمان وكيليان مبابي، حتى قبل أن يركل بنزيما الكرة عند عودته إلى المنتخب الوطني، تم الترحيب بالثلاثي الهجومي باعتباره المثلث الذهبي.

في غضون ذلك، احتفل قسم من المشجعين المتحمسين برؤية المهاجم المولود في ليون، بنبأ عودته مرة أخرى إلى منتخب فرنسا، كما أن شركة نايكي الراعي الرسمي لأقمصة الديوك لم تستطع التعامل مع الطلب المتزايد على قميص كريم بنزيما مع فرنسا، حيث بيعت القمصان التي تحمل اسمه بسرعة قياسية في عاصمة النور باريس وخارجها بمجرد إعلان خبر عودته.

وعلق أحد أصحاب المتاجر التابعة لشركة نايكي قائلاً: «لم يكن هناك طلب بهذا الحجم للحصول على قميص فرنسا منذ أن فتحت المتجر. أكثر من طلب قميص رونالدو عندما انتقل إلى يوفنتوس. لم اسمع به من قبل».

ومع ذلك، كانت النتيجة بعيدة كل البعد عن حجم التوقعات، حيث أن فرنسا، لم تسجل سوى هدف وحيد في كل مباراة من مبارياتها في يورو 2020 هذا الصيف – أحدهما هدف بنيران صديقة من الألماني ماتس هوملز والآخر سجله جريزمان أمام المجر.

لهذا يبدو أن عودة بنزيما إلى الديوك الفرنسية لن تكون قصة خيالية كما كانت عودة زيدان من الاعتزال في 2005، لينقذ ورقة الصعود إلى مونديال ألمانيا، قبل أن يتسبب في ترشح الفريق إلى نهائي كأس العالم على حساب البرازيل.

بينما يستعد للقاء رونالدو في بودابست عندما تلتقي فرنسا والبرتغال في آخر مباريات المجموعة السادسة، ورغم ضمان فريق ديدي ديشان التأهل لدور الـ 16 قبل بداية المباراة، إلا أن بنزيما يعيش تحت الضغط لإثبات جدارته بالعودة لقيادة منتخب فرنسا بعد كل هذا الغياب.